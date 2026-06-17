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Radio 750

La explicación de Félix Crous

Qué hay detrás de la flexibilización en la elección de jueces de la Corte

El fiscal de la Procuración General de la Nación, Félix Crous, explicó por Radio 750 por qué estos cambios pueden explicarse en materia de operatividad.

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