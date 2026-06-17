Víctor Hugo Morales: “La franqueza de Milei es la carencia de neuronas de control”

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En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana cargó contra el Gobierno de Javier Milei y aseguró que con la inocencia fiscal buscan lograr la “salvación de los corruptos”.
17 de junio de 2026 - 12:38
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Leandro Teysseire
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