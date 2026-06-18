A qué hora juegan República Checa vs. Sudáfrica

<span style="white-space: pre-wrap;">El partido de apertura de la segunda fecha del del Grupo A del Mundial, que disputarán República Checha y Sudáfrica Zelanda, fue programado para las </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">13 (hora Argentina)</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">.</span><span style="white-space: pre-wrap;">El escenario del encuentro será el Estadio Atlanta. Ese estadio tiene capacidad para más de 71.000 espectadores y se amplía a 75.000 para eventos internacionales. Es uno de los más modernos del mundo y se distingue por su tecnología. Allí juegan de local los Atlanta Falcons (NFL) y el Atlanta United (MLS).</span>