Ghana lo ganó en el descuento

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GR4112. TORONTO (CANADÁ), 17/06/2026.- Lawrence Ati Zigi (i) y Jerome Opoku (abajo) de Ghana disputan el balón con Carlos Harvey (c) de Panamá este miércoles, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Ghana y Panamá en el estadio BMO en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco
Grupo L Lawrence Ati Zigi y Jerome Opoku de Ghana disputan el balón con Carlos Harvey. EFE. EFE

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