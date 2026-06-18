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Deportes

El rosarino continúa como referencia de un lado y del otro

La fractura social que sigue provocando Messi

El capitán del seleccionado argentino se llenó de gloria con el equipo, y de todas maneras esperan sus traspiés para cuestionarlo.

Adrián De Benedictis
Por Adrián De Benedictis
Argentina's forward #10 Lionel Messi controls the ball before scoring his team's third goal next to Algeria's defender #15 Rayan Ait-Nouri during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Messi escapa de la marca de Rayan Ait-Nouri. AFP. AFP

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