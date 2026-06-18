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“Toy Story 5″: una reivindicación de la imaginación
Esta nueva aventura de Woody, Buzz y compañía recupera parte de la virtud de convertir una historia de juguetes, peces o robots en reflexiones sobre la pérdida, la soledad o el paso del tiempo.
Por
Ezequiel Boetti
18 de junio de 2026 - 3:21
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"Toy Story 5" plantea el conflicto entre lo artesanal y el imperio de las pantallas.
Pixar. Pixar
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