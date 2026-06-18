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Cultura

“Toy Story 5″: una reivindicación de la imaginación

Esta nueva aventura de Woody, Buzz y compañía recupera parte de la virtud de convertir una historia de juguetes, peces o robots en reflexiones sobre la pérdida, la soledad o el paso del tiempo.

Ezequiel Boetti
Por Ezequiel Boetti
TOY STORY 5
"Toy Story 5" plantea el conflicto entre lo artesanal y el imperio de las pantallas. Pixar. Pixar

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