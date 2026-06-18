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Radio 750

Un jefe de Gabinete contra las cuerdas

Víctor Hugo Morales, sobre Adorni: “Este infernal mamarracho toca fondo”

El periodista y conductor de La Mañana habló sobre las causas de corrupción que pesan sobre el jefe de Gabinete y aseguró que está tan golpeado que ya parece un “personaje de radioteatro”.

Víctor Hugo Morales
Leandro Teysseire

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