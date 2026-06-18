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Un jefe de Gabinete contra las cuerdas
Víctor Hugo Morales, sobre Adorni: “Este infernal mamarracho toca fondo”
El periodista y conductor de La Mañana habló sobre las causas de corrupción que pesan sobre el jefe de Gabinete y aseguró que está tan golpeado que ya parece un “personaje de radioteatro”.
18 de junio de 2026 - 12:25
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Leandro Teysseire
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