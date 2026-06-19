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Córdoba|12

Femicidio de Agostina Vega

Silencio estratégico: la dueña del Ford Ka negó los cargos y se plantó en el silencio

Tras la audiencia con el fiscal Garzón, la principal acusada de encubrimiento evitó dar testimonios y la fiscalía mantuvo la imputación por encubrimiento agravado.

Soledad Andreani y Angelo Giorgetti. La imputada se declaró inocente a través de su abogado. Redes Sociales.

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