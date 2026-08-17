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Rosario|12

Daniel Yofra, del gremio aceiteros, y la diputada Carignano analizan el papel del sindicalismo

El salario como trinchera y la reconstrucción de una certeza colectiva

La negociación paritaria, el uso del derecho de huelga, la autocrítica de los espacios partidarios fueron algunos de los ejes de la charla que brindaron.

Rubén Milito
Por Rubén Milito
El secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Daniel Yofra, y la diputada nacional Florencia Carignano. Gentileza Yofre Carignano. Mical Quevedo

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