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Rosario|12

La Legislatura sancionó una norma en mayo de 2025, pero no se aplica

Sin registro y a la deriva por las calles

Trabajadores de delivery y una diputada del Frente Renovador pidieron la implementación de una ley provincial para brindarles seguridad a los cadetes.

Luciano Couso
Por Luciano Couso
La diputada Baró Graf y cadetes de Santa Fe. Gentileza -

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