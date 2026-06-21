NOTA DE TAPA Se edita por primera vez en castellano la obra de Torquato Neto
El tropicalista secreto
Poeta de culto, letrista de canciones y periodista en la trinchera, es una de las grandes voces brasileras del siglo XX. Publicado por la editorial Cae de Maduro, “Desafinar el coro de los contentos” es una antología integral que cubre su trabajo poético, sus intervenciones periodísticas, sus diarios en el hospicio y sus letras para artistas como Gilberto Gil, Elis Regina, Caetano Veloso o Gal Costa.