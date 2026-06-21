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Oh melancolía: una lectura de Jon Fosse.
La melancolía es un acto del presente. Jon Fosse propone una obra de experiencia, hipnótica en ritmos poéticos, repetitivos y de sutil musicalidad. Urge darle vueltas a esa travesía vital provocada por la tan universal melancolía.
Por
Mara Althaus
21 de junio de 2026 - 3:04
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JON FOSSE
October 21, 2021, STOCKHOLM, Sweden: Norwegian writer Jon Fosse photographed in Stockholm, Sweden, October 21, 2021...Photo Jessica Gow / TT code 10070. (Credit Image: � Jessica Gow)
Jessica Gow. ZUMAPRESS.com
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