Noche de fuego

La primera película de ficción de la documentalista Tatiana Huezo, Noche de fuego, estrenada en 2021, se sitúa en las montañas de México, una zona donde el control lo ejerce el narcotráfico y la ley es prácticamente inexistente,. Allí viven Ana y sus dos mejores amigas, Paula y María, junto a sus familias. En este entorno hostil, las madres de las chicas tienen el terror constante de que sus hijas sean secuestradas. Para protegerlas, adoptan medidas drásticas como cortarles el cabello y vestirlas como niños para ocultar su feminidad (A las 20, en Cine Club.)

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