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Textos que viven en escena
Vinilo Editora y Teatro Futuro, una sociedad alrededor de la ficción
La intención de destacar a creadores destacados de la escena porteña contemporánea desembocó en una serie de libros que enlazan con obras teatrales en cartel.
Por
Laura Gómez
23 de junio de 2026 - 20:14
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La iniciativa plasma una suerte de literatura viva.
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