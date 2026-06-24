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Rosario|12

Agentes federales denunciados por lesionar a un hombre

A los golpes en Villa Banana

La denuncia por violencia institucional se produjo en la zona donde mataron al policía Rodolfo Manfredi. Gentileza Rosario3

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“Los números serían peores”

"Me interesa qué pasa con los vínculos cuando todo es a través de una patalla"

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Doce detenidos de “La banda del Tanque” que operaba en el sudoeste

De usurpadores y apretadores

El municipio no puede avanzar con su modificación urbana en el Bajo

El lobby inmobiliario solo suma más rechazos

Por Luis Bastús

Exclusivo para

Es por el ataque del Gobierno a 400 Convenios Colectivos de Trabajo

El triunvirato de la CGT evalúa medidas mientras los gremios duros piden un paro de 36 horas

Un clásico de la literatura argentina

A 100 años de la publicación de “El juguete rabioso”, de Roberto Arlt

Por Laura Haimovichi
La sobrevida del jefe de gabinete

Con el apoyo inestimable del PRO y la UCR, el Gobierno blindó a Adorni en el Congreso

Por Paula Marussich
Sin control del Estado

El Senado debate el invento de las empresas creadas con IA y con sede digital de Sturzenegger

El País

Es por el ataque del Gobierno a 400 Convenios Colectivos de Trabajo

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Presentación del libro de Ricardo Nissen

“Anatomía de una corrupción, cuando el Poder Judicial se hace parte”

Charla abierta organizada por el Instituto Patria

La mafia judicial contra Cristina

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Por Paula Marussich

Economía

Desde enero a hoy no hubo un mes con suba del gasto de los hogares

El consumo no puede contra el ajuste de Milei

Por Leandro Renou
El ajuste descendente también alcanzó a los bonos. Subió el riesgo país

Acciones de empresas argentinas, en baja

Datos de compraventa en el mercado inmobiliario porteño

Se frenó el crédito y las escrituras cayeron

La recuperación es heterogénea según el Indec

El PBI crece en la economía dual

Sociedad

En la causa por enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde y la modelo

Tras la difusión de los videos con fajos de dólares, Jesica Cirio entregó su celular a la Justicia

Trágica ola de calor

Al menos 40 personas murieron ahogadas al intentar refrescarse en Francia

António Guterres reclama saber cuánto consumen de energía y dilapidan agua

La ONU pidió que las empresas de IA revelen “toda la verdad” de su costo climático

Juicio por la muerte del Diez

Leopoldo Luque negó haber sido el médico clínico de Maradona: “Mi rol era muy claro”

Deportes

Sin Raphinha, pero con Neymar entre los convocados de este miércoles

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