“Parece zona de guerra”, cómo se vivieron los terremotos desde el centro de Caracas

Varias personas caminan junto a un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas el 25 de junio de 2026.

Dos fuertes sismos provocaron la muerte de 32 personas y dejaron más de 700 heridos, según informó el presidente interino del país el 25 de junio, después de que los fuertes temblores derrumbaran edificios enteros y sembraran el pánico entre la población. (Foto de Manaure QUINTERO / AFP)

MANAURE QUINTERO. AFP