Sismo en Venezuela: suben a 164 los muertos confirmados

<span style="white-space: pre-wrap;">La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves de que el número de muertes subió de 32 a 164 y el de heridos de 700 a 971 a causa de los dos sismos que sacudieron el miércoles varios estados del país, donde se ha declarado el estado de emergencia.</span><span style="white-space: pre-wrap;">"Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)" , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).</span>