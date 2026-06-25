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Sociedad

El tránsito está parcialmente cortado

Tiroteo en Autopista 9 de Julio Sur: quisieron asaltar a un motociclista, se defendió y mató a un delincuente

Ocurrió esta mañana, a la altura de Barracas. La autopista está cerrada y el tránsito que llega desde el Puente Pueyrredón es desviado hacia Montes de Oca.

Tiroteo Motochorros intentaron asaltar a un motocilista en la autopista 9 de Julio Sur Captura TV

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