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Argentina enviará tres aviones con ayuda y personal de rescate
Venezuela recibe ayuda internacional tras el doble sísmo
Argentina, Estados Unidos, España y otros países envian personal médico y de rescate, ayuda humanitaria, herramientas y medicina para paliar los destrozos.
25 de junio de 2026 - 23:32
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terremoto venezuela
Residents are seen among collapsed structures and debris along a narrow street following an earthquake in Catia La Mar, La Guaira state, about 30 km northwest of Caracas, on June 25, 2026. A twin earthquake that was Venezuela's largest in over a century has killed at least 188 people and destroyed multiple buildings near the capital, where residents searched on June 25 for missing relatives. (Photo by Juan BARRETO / AFP)
JUAN BARRETO. AFP
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