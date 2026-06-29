Las chicas de la culpa

No es una obra de teatro ni stand up. Fernanda Metilli, Connie Ballarini, Malena Guinzburg y Natalia Carulias hacen funciones que siempre son distintas y delirantes. “No somos una obra de teatro, no somos stand up, somos Las Chicas de la Culpa, una juntada con tus amigas más zarpadas”, anuncian. Cada función tiene un tema, cada ciudad que visitan en su gira es parte del show que cambia en cada presentación. Muchas risas, identificación y complicidad con el público hacen que esta propuesta sea una sensación en todo el país (A las 20, en Teatro Astengo.)

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