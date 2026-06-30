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Cultura

El músico tenía 68 años

Murió Daniel Melingo

El músico y poeta, integrante de Los Abuelos de la Nada y cofundador de Los Twist, falleció este martes luego de haber atravesado una enfermedad respiratoria.

Daniel Melingo Buenos Aires, 12 de septiembre de 2022 Daniel Melingo Foto: Guadalupe Lombardo ALEJANDRO LEIVA

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