Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Radio 750
El legado de San Martín leído en tiempo presente
Martín Leguizamón: “El espíritu de San Martín y de Moreno somos nosotros”
El historiador dialogó con Radio 750 y explicó cómo el legado del prócer puede leerse desde la actualidad.
17 de agosto de 2026 - 12:46
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Últimas Noticias
Milei, acto oficial y, ¿un homenaje?
“Aplauso cipayo”, la crítica de Víctor Hugo a Milei en el día del Paso a la Inmortalidad de San Martín
Pese al entusiasmo del Gobierno por su relación con Trump
“Neutralidad”: Lamelas ratificó la postura de EE.UU. sobre Malvinas
Un llamado a la limpieza étnica
El ministro de Seguridad israelí propuso matar “entre 30 y 40 personas” por noche en Gaza
El legado de San Martín leído en tiempo presente
Martín Leguizamón: “El espíritu de San Martín y de Moreno somos nosotros”
Exclusivo para
Para ayudar a los empresarios tras el terremoto
De la Espriella pide a Trump suspender los aranceles a Colombia
El balance provisional es de 53 muertos, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales
Indonesia necesita ayuda internacional tras el sismo de 7,7
Por la restricción económica y el endeudamiento familiar
El rechazo al Gobierno avanza
La historia de su impensada presencia en la transmisión por radio de un combate
El día que Guillermo Vilas fue periodista de boxeo
Por
Pablo Amalfitano
El País
Pese al entusiasmo del Gobierno por su relación con Trump
“Neutralidad”: Lamelas ratificó la postura de EE.UU. sobre Malvinas
La visita de León XIV
Un pedido desde los barrios populares para que el Papa “haga lío” en su visita al país
Por
Washington Uranga
Una carrera lanzada con las mismas incógnitas
Por
Eduardo Aliverti
La cruel realidad de miles de adultos mayores en la Argentina de Milei
Jubilados olvidados: “trabajamos o no comemos”
Por
Ayelén Berdiñas
Economía
Por la restricción económica y el endeudamiento familiar
El rechazo al Gobierno avanza
El ticket promedio apenas superó los $45.000
Día de las Infancias: las ventas cayeron 2,5% con respecto al 2025
En solo un año se vendieron 28 millones menos de pasajes en AMBA
El drama de que no alcance ni para el boleto
Por
Bernarda Tinetti
El empresario profundiza su presencia en el país
El magnate tecnológico Peter Thiel plantó bandera en Vaca Muerta
Sociedad
El fuego fue controlado
Apagón en La Plata por el incendio de una central eléctrica
Feriado húmedo
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 17 de agosto
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 17 de agosto
Atrás quedaron los pedidos de silencio con la esperanza de detectar sobrevivientes
Colombia retumba con el ruido atronador de las retroexcavadoras
Deportes
Tras el triunfo de River ante Argentinos Juniors
“Soy respetuoso pero no boludo”: tenso cruce de Eduardo Coudet con un periodista
Una jornada para el olvido ante Nashville por la MLS
Messi falló un penal e Inter Miami sufrió una goleada de visitante
Siempre que llovió, paró
Por
Juan José Panno
Los de Núñez sumaron por primera vez en el campeonato
La racha negativa de River llegó a su fin: le ganó al líder Argentinos
Por
Adrián De Benedictis