Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 2 de julio de junio de 2026
1 hora
Mundial 2026: A qué hora juegan Portugal vs. Croacia hoy, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
España vs. Austria hoy en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
25 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 2 de julio de junio de 2026
1 hora
Mundial 2026: A qué hora juegan Portugal vs. Croacia hoy, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
España vs. Austria hoy en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
25 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 2 de julio de junio de 2026
1 hora
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Causa Vialidad
La Corte Suprema ratificó el decomiso contra Cristina Kirchner y acentúa la persecución judicial
Se ratificó la actualización del monto según el IPC, desestimando los recursos de las defensas de la expresidenta y los demás acusados.
02 de julio de 2026 - 18:34
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
banderazo Cristina libre
Enrique García Medina
Temas en esta nota:
Cristina Fernández de Kirchner
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Últimas Noticias
El continente le sacó rinde a la oferta de plazas mundialistas, con gran efectividad de sus clasificados
Africa en el Mundial 2026: la generación dorada de Marruecos y la maldición de Egipto que duró un siglo
Por
Juan Ignacio Provéndola
Tuvo que pedir disculpas luego de su primera conferencia
Todos contra el nuevo vocero: “Este cinismo es el individualismo típico de la derecha”
La conferencia del DT antes del partido por 16avos del Mundial 2026
Scaloni, en la previa contra Cabo Verde: “Hay que respetar al rival”
Aniversario de la Ciudad
Maratón Ciudad de Córdoba 2026: la carrera ya se palpita con la entrega de kits para los más de 6.000 corredores
Exclusivo para
Acerca de la abstinencia y neutralidad
La implicancia del analista
Por
Luis Vicente Miguelez
El dólar mayorista cerró en 1489 pesos para la venta
El Gobierno salió a frenar la suba
Ciclo internacional
La obra de Leonardo Favio recorre América Latina
Lo obligan a desistir de una demanda
El Gobierno amenazó a Helmut Ditsch, autor de la obra del Glaciar Perito Moreno en Casa Rosada
El País
Causa Vialidad
La Corte Suprema ratificó el decomiso contra Cristina Kirchner y acentúa la persecución judicial
Milei se queda afuera de la fiesta por los 250 años de la independencia de EE.UU.
Encuentro entre los dirigentes sindicales y el episcopado
La crisis social y los vulnerables
Por
Washington Uranga
No hubo homenaje oficial a los muertos por la bomba en Coordinación Federal
Un acto por los caídos de la Federal sin palabras de Milei
Por
Luciana Bertoia
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 2 de julio de junio de 2026
El dólar mayorista cerró en 1489 pesos para la venta
El Gobierno salió a frenar la suba
Aumentos por encima de la inflación y prórroga de los subsidios
La suba de tarifas mete tensión en el Gobierno
Por
Mara Pedrazzoli
ARCA reportó una caída real de los ingresos superior al 7 por ciento en junio
La crisis se ve en la recaudación
Sociedad
Venezuela enfrenta una ardua recuperación
Un rescate milagroso y una crisis sanitaria en ciernes
A cargo de investigadores de la UBA
Nació en Argentina el primer cerdo clonado para experimentación de xenotrasplantes
La Justicia dictó un embargo de 60 millones de pesos
El youtuber ultraderechista “El Presto” fue procesado por “promoción de la discriminación religiosa”
En Caballito
Detuvieron a un enfermero acusado de abusar a una paciente en el Sanatorio Méndez
Deportes
La conferencia del DT antes del partido por 16avos del Mundial 2026
Scaloni, en la previa contra Cabo Verde: “Hay que respetar al rival”
Siguen los 16avos de final
Mundial 2026: A qué hora juegan Portugal vs. Croacia hoy, dónde verlo y posibles formaciones
Manuel, Abel y Hernán, tres generaciones de futbolistas de origen caboverdiano
Cabo Verde, la familia Da Graca y una historia de fútbol
Por
Gustavo Veiga
Entre la maternidad, las mudanzas y la soledad
Muchachas, la serie sobre las esposas de los jugadores de la Selección