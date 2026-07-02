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Milei felicitó a Keiko Fujimori y se entusiasma con el bloque de ultraderecha regional

El Presidente mantuvo un diálogo telefónico con la hija del dictador Alberto Fujimori, vencedora de las elecciones en Perú.

Javier Milei y Keiko Fujimori AFP -

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