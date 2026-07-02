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Economía

Milei demuele a la administración del Estado

Milei mata empleo privado y público

Según un informe del CEPA, en noviembre del 2023 había 343 mil y quedaron 273 mil. El privado está aún peor.

Banco De La Nacion Argentina
Banco De La Nacion Argentina Banco De La Nacion Argentina Archivo -

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