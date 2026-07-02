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El Motorcito de la Argentina habló en conferencia de prensa
“Sería un error pensar más allá”, dijo De Paul antes de Cabo Verde
Además de resaltar su relación con Messi y Scaloni, afirmó: “El margen de mejora de esta Selección es aún un montón”.
02 de julio de 2026 - 22:53
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Mundial 2026.
Rodrigo De Paul habló de todo en conferencia de prensa.
AFP. AFP
Temas en esta nota:
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Mundial 2026
Selección Argentina
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Lionel Messi
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