Milei se queda afuera de la fiesta por los 250 años de la independencia de EE.UU.

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El Presidente decidió quedarse en Argentina ante la falta de confirmación de un encuentro con Trump. Tampoco tenía garantías de reunirse con empresarios.
02 de julio de 2026 - 17:07
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