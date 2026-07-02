“No me arrepiento”: Edinson Cavani se despidió de Boca

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El uruguayo grabó un video para los hinchas, luego de que Arruabarrena le comunicara que no será tenido en cuenta.

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