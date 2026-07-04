La Provincia ya trabaja para evitar los cortes de luz durante el verano

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La Provincia reforzará la red eléctrica anticipando picos de demanda. La estrategia de sumar capacidad para producción y reducir el uso de equipos diésel temporarios.
Por
Juan Manuel Meza
04 de julio de 2026 - 17:03
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El sistema de baterías para evitar cortes de luz.
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Cortes de luz
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