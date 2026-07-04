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Buenos Aires|12

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La Provincia ya trabaja para evitar los cortes de luz durante el verano

La Provincia reforzará la red eléctrica anticipando picos de demanda. La estrategia de sumar capacidad para producción y reducir el uso de equipos diésel temporarios.

Juan Manuel Meza
Por Juan Manuel Meza
El sistema de baterías para evitar cortes de luz. Créditos

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