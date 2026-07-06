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La interna del peronismo y el futuro del gobierno

Artemio López: “Llamar democracia a esto es una licencia poética”

El analista político explicó por Radio 750 cómo impacta la proscripción de Cristina Kirchner al interior del peronismo.

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NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES MAYO 17 El presidente Javier Milei volvió a encender el debate en las redes sociales al lanzar una nueva ofensiva contra el avance de la cultura “woke” en el plano internacional NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES MAYO 17 El presidente Javier Milei volvió a encender el debate en las redes sociales al lanzar una nueva ofensiva contra el avance de la cultura “woke” en el plano internacional. FOTO NA ARCHIVO DAMIAN DOPACIO noticias argentinas

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