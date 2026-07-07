Mundial 2026: Bélgica se floreó ante los Estados Unidos de Pochettino y pasó a cuartos

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Mundial 2026.
Estados Unidos no pudo con el poderío de Bélgica.
EFE -
Temas en esta nota:
Fútbol
Mundial 2026
Estados Unidos
Mauricio Pochettino
Bélgica
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