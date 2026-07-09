Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
48 min
Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
48 min
Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
48 min
Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
48 min
Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
48 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Cultura
Otro ataque a la cultura
Eliminan la pensión vitalicia de las bases del Premio Nacional
Los ganadores de los primeros premios en cada categoría reciben una retribución mensual, equivalente a cinco jubilaciones mínimas, a partir de los 60 años.
Por
Silvina Friera
10 de julio de 2026 - 03:04
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Los escritores Enzo Maqueira y Marcelo Guerrieri se pronunciaron contra la medida.
ARCHIVO
Últimas Noticias
El director de arbitraje de FIFA aseguró que no hubo errores en las jugadas polémicas
Collina respaldó a los jueces de Argentina-Egipto
Por qué muchas quedaron en Ankara
Armas personalizadas y balas: el “souvenir” que Erdogan regaló a los jefes de Estado en la cumbre de la OTAN
Este viernes en Los Angeles habrá choque de europeos
Mundial 2026: España y Bélgica disputan otros cuartos de final
Libro publicado por editorial Planeta
“La Pachamama”, según Felipe Pigna y Costhanzo
Exclusivo para
El modelo Milei
Ser de clase media, cada vez más lejos: en CABA se necesitan casi 2 millones y medio de pesos
El Gobierno negocia con los bloques aliados la suspensión de las PASO
Cambio de reglas para buscar la reelección
Por
Paula Marussich
Tras dejar fuera de juego a los ahorrista de la criptoestafa
Los querellantes $LIBRA apelaron la resolución que los apartó del expediente
Por
Irina Hauser
Helmut Ditsch dice que el Gobierno lo extorsiona para retirar su cuadro en Casa Rosada
“Es un gobierno vendepatria”
Por
Soledad Ferrari
El País
Los movimientos del Presidente en el Día de la Independencia
Javier Milei en el Tedeum: Del apoyo de los gobernadores a las críticas de la Iglesia
Por
Melisa Molina
García Cuerva en el tedeum
“Las heridas sociales necesitan diálogo, justicia social y honestidad innegociable”
Por
Washington Uranga
Tenía 62 años
Murió Ramiro Agulla, el publicista que llevó a De la Rúa a la Casa Rosada
Memoria, Justicia y Derecho del Trabajo
El Legado de Norberto Centeno frente al Desguace Actual
Por
Osvaldo Nemirovsci
Economía
La historia de una empresa nodal del "nuevo petróleo"
Los fierros por detrás de la IA
Por
Javier Lewkowicz
La nueva jefa de economistas es tucumana y nieta de desaparecidos
El FMI incorpora a una argentina
El apagón del Estado que propone el presidente argentino
El shutdown de EE.UU. en versión libre de Milei
El desempeño de los sectores en mayo
La industria cae, la construcción repunta
Sociedad
Las paredes son un buen soporte para los ídolos
Mosaico en homenaje a Mercedes Sosa en la Escuela de Música Popular de Avellaneda
Por
Santiago Brunetto
Consecuencias de los terremotos en Venezuela
La OPS informó que la mitad de los profesionales de la salud en La Guaira fueron afectados directamente por los sismos
Diseñado con membrana amniótica, también sirve para evitar amputaciones
Científicos argentinos desarrollan un apósito inteligente para cicatrizar heridas
Por
Pablo Esteban
Feriado nublado
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 9 de julio
Deportes
El director de arbitraje de FIFA aseguró que no hubo errores en las jugadas polémicas
Collina respaldó a los jueces de Argentina-Egipto
Este viernes en Los Angeles habrá choque de europeos
Mundial 2026: España y Bélgica disputan otros cuartos de final
La Selección Argentina recibió cinco goles en los últimos tres partidos
Defender mucho mejor: la clave para no volver a sufrir
Por
Daniel Guiñazú
Primer partido de cuartos de final
Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto