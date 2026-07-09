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“Hermanito”, de Matt Spicer: choque entre dos personalidades opuestas
Comedia modesta, encuentra su mayor virtud en la química entre John Cena y Eric Andr.
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Ezequiel Boetti
09 de julio de 2026 - 03:01
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"Hermanito" no inventa nada, pero entretiene.
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