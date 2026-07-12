116 cuentos de Ray Bradbury para viajar al infinito.
Siempre cercano a la imaginación y la sensibilidad popular de lectores de tantas latitudes y generaciones, Ray Bradbury dejó una de las producciones de cuentos más impactantes por su abundancia, y por el rasgo de haberlos reescrito a la lo largo del tiempo, agrupándolos luego en libros con criterios temáticos, simbólicos y hasta afectivos. La edición de los “Cuentos” de Bradbury de Páginas de Espuma incluye 116 relatos organizados cronológicamente: un retorno tan imprescindible como melancólico.