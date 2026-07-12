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Desde el massismo se muestran confiados para el próximo año
📰 En búsqueda de la unidad del PJ
Sergio Massa se perfila como un mediador entre los sectores de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, además de los gobernadores del Norte.
Por
Paula Marussich
12 de julio de 2026 - 21:00
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Axel Kicillof, Sergio Massa, Wado de Pedro y Máximo Kirchner.
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