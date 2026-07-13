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Sociedad

Una especie difícil de avistar

Registran en Mendoza nuevas imágenes del gato andino, el felino más amenazado de América

Los nuevos registros fueron captados mediante cámaras trampa instaladas por guardaparques en la Caverna de las Brujas.

gato andino (Leopardus jacobita) gato andino (Leopardus jacobita) Gentileza -

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