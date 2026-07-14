El hermano de Pedro Sánchez fue condenado a nueve años de inhabilitación en España

David Sánchez, condenado a 9 años de inhabilitación para empleo público

MÉRIDA, 14/07/2026.- La Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. En la imagen de archivo, David Sánchez, a su llegada a la última sesión del juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz el pasado 9 de junio. EFE/ Jero Morales

Jero Morales. EFE