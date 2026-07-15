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Los dos goles de Argentina a Inglaterra
La ráfaga de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para darlo vuelta
A los 40 minutos del segundo tiempo y a los 47, el volante del Chelsea y el delantero del Inter revirtieron el resultado para desatar la locura en Atlanta y meter a la Selección en una nueva final.
15 de julio de 2026 - 21:25
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ATLANTA (United States), 15/07/2026.- Lautaro Martinez of Argentina (L) scores the 2-1 during the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK
EFE. EFE
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