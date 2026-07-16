Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Argentina venció a Inglaterra y se metió en la final del Mundial 2026: el partido minuto a minuto
-1min
Argentina venció a Inglaterra y se metió en la final del Mundial 2026: el partido minuto a minuto
-1min
Argentina venció a Inglaterra y se metió en la final del Mundial 2026: el partido minuto a minuto
-1min
Argentina venció a Inglaterra y se metió en la final del Mundial 2026: el partido minuto a minuto
-1min
Argentina venció a Inglaterra y se metió en la final del Mundial 2026: el partido minuto a minuto
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Psicología
Una premisa que gana terreno partido tras partido
Los que sufren al triunfar
Una advertencia sobre la tesis de que los argentinos deben sufrir, en el Mundial y en el país, para llegar a un destino heroico.
Por
Sebastián Plut
16 de julio de 2026 - 04:01
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
JUAN IGNACIO RONCORONI. EFE
Últimas Noticias
Por el triunfo argentino
El Empire State se iluminó de celeste y blanco
La Selección, un fenómeno social
Por
Daniel Guiñazú
A llorar a la iglesia
Por
Juan José Panno
Tras la prohibición de la FIFA y el aval de Monteoliva
El mensaje de la Selección después de vencer a Inglaterra: “Las Malvinas son argentinas”
Exclusivo para
Participá por un ejemplar de Militares Patriotas
Participá por un ejemplar de De Perón a Kirchner
Se presentó ante el Congreso
Un Casal activo en busca de mantener el puesto de Procurador General
Por
Eva Moreira
Piden audiencia pública antes de que se trate el Súper RIGI
Súper incentivos en contra del “bien común”
Por
Raúl Dellatorre
El País
El joven herido en la represión del sábado
Presentaron un habeas corpus para garantizar una manifestación pacífica tras el partido Argentina vs. Inglaterra
Por
Irina Hauser
Tomó distancia de la postura oficialista
Victoria Villarruel calentó la previa del partido contra Inglaterra: “Jugamos contra los piratas usurpadores”
Confirma que el estado de salud es delicado y se puede agravar
Los razones de la Corte Interamericana de DD.HH para levantar las medidas que protegían a Milagro Sala
Por
Celeste del Bianco
El Gobierno trabaja para aprobar el proyecto este jueves en el Senado
Inviolabilidad de la Propiedad Privada: La tierra prometida para los capitales extranjeros
Por
Paula Marussich
Economía
A partir de agosto
Tras la actualización del IPC, aumentan el Impuesto a las Ganancias y el Monotributo: los nuevos montos y escalas
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 15 de julio de junio de 2026
Piden audiencia pública antes de que se trate el Súper RIGI
Súper incentivos en contra del “bien común”
Por
Raúl Dellatorre
"Llevan la tarjeta al límite y después quedan apretados”, dice el vocero Ravier
Al gobierno no se le ocurre mejor idea que culpar a los deudores
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Por el triunfo argentino
El Empire State se iluminó de celeste y blanco
Tras la prohibición de la FIFA y el aval de Monteoliva
El mensaje de la Selección después de vencer a Inglaterra: “Las Malvinas son argentinas”
El camino fue largo, esta ley fue rechazada por la Cámara alta tres veces
Francia aprueba el derecho a la muerte asistida tras años de debate
El hachazo al sistema científico suma repercusiones internacionales
Brasil salió a defender a la ciencia argentina frente al desmantelamiento de Milei
Por
Soledad Ferrari
Deportes
La Selección, un fenómeno social
Por
Daniel Guiñazú
A llorar a la iglesia
Por
Juan José Panno
Traigan lloronas que emociones sobran
Argentina 2, Inglaterra 1: el que no salta, no juega la final
Por
Cristian Dellocchio
El finalista tuvo varios rendimientos en gran nivel
El uno por uno de la Selección Argentina
Por
Adrián De Benedictis