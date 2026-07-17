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Radio 750

Endeudamiento, desempleo e inflación

“Al Gobierno se le está terminando la pax”: la advertencia de un economista

El economista y exsubsecretario de Industria y Comercio Miguel Ponce analizó el rumbo de Javier Milei y habló de un dato del que se habla poco: el exilio de argentinos a España.

Javier Milei Luis Caputo-15/04/2025
Javier Milei Luis Caputo Javier Milei Luis Caputo-15/04/2025 AFP. AFP

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