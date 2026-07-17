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Sandra Russo
Recuerdos que mienten un poco
En “Nena”, la periodista y escritora acude a sus memorias de infancia para volverlas ficción, y para narrar una historia que es personal pero también potentemente social y política.
17 de julio de 2026 - 20:38
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