Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12

El director Ejecutivo del Consejo Universitario Provincial apuntó contra el proyecto de Agustín Romo

“Discriminar a los extranjeros es una postura demagógica”

La bancada de La Libertad Avanza aprovechó la supuesta ola anti-Argentina en las redes sociales para inistir con la idea de cobrar a extranjeros que quieran estudiar en la provinica o atenderse en los hospitales bonaerenses. Alejandro Villar salió al cruce y el destino de la iniciativa, que también firmó el titular de la banca del PRO, será el archivo.

Agustín Romo El diputado provincial libertario que quiere cercenar los derechos de los inmigrantes en territorio bonaerense. Gentileza

Últimas Noticias

La poeta y editora Celeste Diéguez presenta un taller de poesía para adolescentes en La Plata

Cómo imaginar un mundo nuevo

Por Omar Alfonzo
Abrirán un centro femenino, reconvertirán otro dispositivo y sumarán acompañamiento sanitario, educativo y laboral

La Municipalidad de La Plata y la Iglesia amplían la asistencia para personas en situación de calle

Por Juan Manuel Meza
Controles a mansalva del GCBA

Clausuras de locales y sanciones a consorcios, el método para enfrentar las críticas por la falta de higiene en la ciudad

Por Santiago Brunetto
Deterioro del ingreso disponible luego de pagar gastos básicos

El bolsillo no repunta

Exclusivo para

Zohran Mamdani afirmó que la ciudad carece de autoridad para aplicar la orden de la CPI

EE.UU.: El alcalde de Nueva York pidió al gobierno federal que arreste a Netanyahu

Femicidio en las sierras de Córdoba

La autopsia constató que Rocío Gómez recibió más de 10 puñaladas

Acumulaciones de nieve de hasta 4 metros

Alerta amarilla por nieve y viento en seis provincias argentinas: hay dos pasos fronterizos cerrados

La formación que eligió la FIFA

Messi es parte del equipo ideal del Mundial 2026: ¿qué otro argentino lo acompaña y quiénes son los demás?

El País

Según los datos de una encuesta nacional

Crece el rechazo al Gobierno de Javier Milei y el peronismo aparece primero para 2027

"El congelamiento de las jubilaciones es impresionante"

Megaoperativo policial en Congreso por la marcha de jubilados acompañada por la CGT

“No nos resulta fácil ser racistas”, la mirada de Martín Caparrós de la campaña antiargentina

Oficializó 28 nombramientos en tan solo un día

Milei acelera con el recambio judicial: ya designó 100 magistrados

Por Luciana Bertoia

Economía

Deterioro del ingreso disponible luego de pagar gastos básicos

El bolsillo no repunta

Dinámica bajista en el mercado laboral

Se agota el refugio del monotributo y vuelve a asomar el desempleo

Por Mara Pedrazzoli
Quedó casi en cero en mayo y tuvo una caída contra el mes de abril

La economía de Milei no sale del freezer

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 22 de julio de junio de 2026

Sociedad

Controles a mansalva del GCBA

Clausuras de locales y sanciones a consorcios, el método para enfrentar las críticas por la falta de higiene en la ciudad

Por Santiago Brunetto
El SMN alertó por más precipitaciones para los próximos días

Copiosa nevada en Bariloche

Francia registró 5700 muertos adicionales por las altas temperaturas en junio

Europa es un horno al rojo vivo

Femicidio en las sierras de Córdoba

La autopsia constató que Rocío Gómez recibió más de 10 puñaladas

Deportes

La MLS investiga el pase por posible "manipulación"

Casemiro es nuevo refuerzo del Inter Miami y será compañero de Messi

El comunicado oficial

La AFA desmintió que Chiqui Tapia haya sido citado por la Justicia de Estados Unidos

Sarmiento será local ante Argentinos y Defensa y Justicia jugará frente a Aldosivi

El torneo Clausura arranca con todo

Será el segundo partido del ciclo de Arruabarrena

Boca pone primera en la Sudamericana