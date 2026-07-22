El director Ejecutivo del Consejo Universitario Provincial apuntó contra el proyecto de Agustín Romo
“Discriminar a los extranjeros es una postura demagógica”
La bancada de La Libertad Avanza aprovechó la supuesta ola anti-Argentina en las redes sociales para inistir con la idea de cobrar a extranjeros que quieran estudiar en la provinica o atenderse en los hospitales bonaerenses. Alejandro Villar salió al cruce y el destino de la iniciativa, que también firmó el titular de la banca del PRO, será el archivo.