EE.UU.: El alcalde de Nueva York pidió al gobierno federal que arreste a Netanyahu

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22 de julio de 2026 - 21:20
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Mamdani dijo en sus redes sociales que Netanyahu "no es bienvenido" en Nueva York.
AFP -. Getty Images via AFP
Temas en esta nota:
Estados Unidos
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