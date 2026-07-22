Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Selección Argentina
Mundial 2026
Rosario
Lionel Messi
Lionel Scaloni
Claudio "Chiqui" Tapia
Fútbol
racismo
antirracismo
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
Y parió la abuela estrena espectáculo en Lavardén
Una murga para honrar la vida
22 de julio de 2026 - 03:01
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Las fotos se hicieron en el Cementerio El Salvador.
Nano Pruzzo
Últimas Noticias
El Gobierno de Milei presentó un recurso extraordinario para que revoque un fallo de la Cámara Electoral
La Corte Suprema tiene que resolver sobre el DNU anti-migrantes
Por
Irina Hauser
Apuntó a la Selección Argentina y no la perdonaron
Rosalía, en el centro de la polémica: el video que borró, las críticas y la campaña para devolver entradas
La xenofobia de Milei y la ola de acusaciones contra el país y la Selección
¿Es Argentina un país racista?
Por
Karina Micheletto
Confusión y papelón de Ravier al contestar sobre la petrolera israelí Navitas en las islas
Sobre Malvinas no saben ni contestan
Exclusivo para
Para un menor de 2 años, hace falta más de $1,5 millones
¿Cuánto cuesta criar un niño?
La idea de Federico Sturzenegger daña a toda la cadena de la industria editorial
Las librerías en riesgo por la liberación de precios
Por
Silvina Friera
Costo de la canasta de servicios del hogar y transporte
Servicios públicos un 53% más caro
Monotributistas podrán tramitarlo sin penalidad hasta el 5 de agosto
Suba de las escalas y recategorización
El País
El Gobierno de Milei presentó un recurso extraordinario para que revoque un fallo de la Cámara Electoral
La Corte Suprema tiene que resolver sobre el DNU anti-migrantes
Por
Irina Hauser
La xenofobia de Milei y la ola de acusaciones contra el país y la Selección
¿Es Argentina un país racista?
Por
Karina Micheletto
Confusión y papelón de Ravier al contestar sobre la petrolera israelí Navitas en las islas
Sobre Malvinas no saben ni contestan
Entre Malvinas, Messi, el ajuste y las respuestas leídas
Las dificultades de Adrián Ravier para defender el relato de la Casa Rosada
Por
Sebastián Cazón
Economía
Para un menor de 2 años, hace falta más de $1,5 millones
¿Cuánto cuesta criar un niño?
Costo de la canasta de servicios del hogar y transporte
Servicios públicos un 53% más caro
Monotributistas podrán tramitarlo sin penalidad hasta el 5 de agosto
Suba de las escalas y recategorización
Detrás del discurso de autonomía, colaboración o emprendedurismo
Trabajar en plataformas y endeudarse al 700 %
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
El parlamento aprobó una ley, aunque no es claro cómo se la hará cumplir
Francia prohibió las redes sociales a menores de 15 años
Las lluvias más intensas en décadas golpean zonas desérticas y dejan una crisis humanitaria
Brutal temporal en Chile
Gobiernos, empresas tecnológicas y Wall Street buscan definir sus reglas
La inteligencia artificial entra en una nueva era
Quedará bajo custodia del Museo Olsacher
Encontraron un fósil conservado de gliptodonte en el Valle neuquino del Covunco
Deportes
"Un espíritu de lucha inspirador"
El mensaje de Infantino a la Selección Argentina: “Gracias por ayudar a que haya sido tan especial”
En el duelo de ida del repechaje por un boleto a octavos de final
Copa Sudamericana: Tigre sacó pecho en Montevideo y superó holgadamente a Nacional
El marplatense deslizó un posible fin de ciclo
El Dibu Martínez sembró la duda
La delegación en Colombia obtuvo 5 oros, 12 platas y 2 bronces
II Juegos Parasuramericanos: memorable actuación de los argentinos de FADeC