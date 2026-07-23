Poesía Abierta, rebeldía y libertad

El director Diego D’Angelo participará hoy del estreno de su documental centrado en el ciclo creado por el poeta y periodista Daniel Giribaldi, que comenzó en 1982 y se prolongó durante 15 años. Este espacio de resistencia reunía en bares de San Telmo a jóvenes escritores y otros ya consagrados que se juntan a compartir sueños de libertad. Durante 82 minutos, la película invita a reflexionar sobre el rol de la poesía como herramienta de resistencia y de encuentro (A las 19, en Cine Lumiére, con entrada gratuita.)

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