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El dinero no puede comprar amor

En “Timón y las bestias”, el director Alejandro Viola adapta “Timón de Atenas” de Shakespeare al presente actual, hace una lectura homoerótica que le permite cuestionar a la comunidad gay en tiempos de Milei

Adrian Melo
Por Adrian Melo
Timón y las bestias Archivo -

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