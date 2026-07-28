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La empresa volvió a volar pero cumplió el 23% de sus vuelos programados
Flybondi no endereza el rumbo
Intentan reflotar los servicios. Preocupación de los trabajadores y una posible reconversión hacia una aerolínea de carga.
Por
Santiago Brunetto
28 de julio de 2026 - 22:29
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Una empresa a la que le cuesta remontar vuelo.
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