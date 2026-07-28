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Fue homicidio calificado por la relación de pareja
Imputación por el femicidio de Lara
La fiscal Noelia Navone investiga si hubo un contexto previo de violencia de género. Reclamos en el Centro de Justicia Penal.
28 de julio de 2026 - 03:09
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Familiares y amigas de Lara Valentina se movilizaron al Centro de Justicia Penal.
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