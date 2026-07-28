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Rosario|12

Literatura. Nuevo título de la santafesina 7 Vidas Ediciones

Vidas pequeñas, historias grandes

El nuevo libro de Juan Vitulli, Décadas, escalas, miniaturas reúne tres cuentos largos y está en preventa hasta fin de julio.

Juan Vitulli nació en Santa Fe y es profesor universitario en Estados Unidos. Gentileza -

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