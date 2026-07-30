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Buenos Aires|12

La discusión por las re-re en la provincia de Buenos Aires.

Kicillof está dispuesto a sentarse a negociar paquete electoral, pero corre a la Corte del debate

Desde la mesa chica del gobernador rechazan sumar el debate por los cargos judiciales pendientes a las conversaciones por el futuro de los intendentes.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Kicillof está dispuesto a sentarse a negociar paquete electoral. Gobierno bonaerense

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